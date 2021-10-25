Федор Емельяненко: «Доходят слухи, что Дана Уайт хочет организовать мой бой в UFC»

Экс-чемпион Pride и Rings, боец Bellator в тяжелом весе Федор Емельяненко рассказал в интервью YouTube-каналу Сергея Лодыги о существовании слухов, согласно которым президент UFC Дана Уайт по-прежнему хочет организовать его бой в UFC.

— 15 лет уже интересует вопрос. Дана Уайт с тобой неоднократно встречался, пытался перетянуть в UFC. Ведет ли он переговоры, пытается ли опять забрать в UFC? Он как-то проявляется или у вас тишина? У вас несколько лет не было переговоров, но в интернете видно, что каждые два-три года он пытается выйти на связь, предложить соперника, перетянуть в свою федерацию.

— Я уже говорил, что, если бы Дана Уайт хотел, чтобы я бился в UFC, это было бы. Мы действительно встречались, мы общались. Сейчас Дана Уайт стал об этом говорить активно. Но он все-таки недоговаривает. Он говорит, что предложил мне какие-то условия, что одни люди себя повели неправильно. Но смысл в том, что я на тот момент был несвободен. У меня был контракт (со Strikeforce, речь идет о встрече с Уайтом в 2009 году. — Прим. «СЭ»), я не имел права драться где-либо еще. Если бы я дал добро на выступление в UFC и заключил контракт, та организация, в которой я выступал, подала бы на меня в суд и я не имел бы права драться ни там, ни там. Дана Уайт об этом прекрасно знал и знает. Меня бы так просто потушили.

— А почему он не говорит, что ты был «парализован» и не мог драться?

— Потому что удобно принимать такую сторону. Удобно вроде бы говорить, но недоговаривать. Но на самом деле это ложь. Когда мы встречались, я был несвободен. И он об этом знает. Это нюансы, которые... Нюансы.

— У вас с ним нормальные отношения, нормальный диалог? Или он всегда напряженный?

— С ним больше общался мой бывший менеджер Вадим Финкельштейн. Когда мы виделись, он [Дана Уайт] вел себя адекватно.

— Есть вероятность, что он может предложить хороший бой, подходящего противника, ты будешь свободен и перейдешь в UFC?

— Я так понимаю, что Дана Уайт поздно понял, что российский рынок огромный. Что российские зрители хотят и ждут появления российских бойцов в UFC. На тот момент у нас не было ни одного бойца, который бился бы в UFC. С большими пробелами — с пробелами в долгие годы... Мне кажется, Дана Уайт тогда сделал большую ошибку, что не взял нас. Плюс когда я вернулся, у нас опять были переговоры. Я сказал: вот моя команда, мы готовы обсуждать контракт, гонорары, и вот моя команда со мной. Мне ответили в достаточно жесткой форме, что тобой мы заинтересованы, а кто там за тобой, нас не интересует вообще. Это был один из моментов, когда я, так скажем, не пошел.

— Но вопрос остался открытым?

— Он до сих пор заявляет... Насколько доходят до меня слухи, он хочет провести хотя бы один бой с моим участием в UFC.