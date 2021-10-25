Экс-соперника Емельяненко наглухо нокаутировали пощечиной в Польше. Видео

Бывший соперник Федора Емельяненко — Зулузиньо — потерпел поражение на турнире по пощечинам Punchdown в Польше.

Его соперником был поляк Кароль Филасиньски. Зулузиньо первым отправил противника в нокдаун, но затем был нокаутирован.

На счету 43-летнего Зулузиньо 14 побед и 10 поражений в ММА. Его вес составляет порядка 180 кг, а рост — 2 м. Бой Зулузиньо с Емельяненко состоялся 31 декабря 2005 года на шоу Pride — российский боец победил техническим нокаутом, поединок продлился 26 секунд.