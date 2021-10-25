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Экс-соперника Емельяненко наглухо нокаутировали пощечиной в Польше. Видео

14:55
Зулузиньо потерпел поражение на турнире по пощечинам Punchdown.
Зулузиньо потерпел поражение на турнире по пощечинам Punchdown.

Бывший соперник Федора Емельяненко — Зулузиньо — потерпел поражение на турнире по пощечинам Punchdown в Польше.

Его соперником был поляк Кароль Филасиньски. Зулузиньо первым отправил противника в нокдаун, но затем был нокаутирован.

Публикация от ZULUZINHO • Wagner Martins (@zuluzinho.martins)

На счету 43-летнего Зулузиньо 14 побед и 10 поражений в ММА. Его вес составляет порядка 180 кг, а рост — 2 м. Бой Зулузиньо с Емельяненко состоялся 31 декабря 2005 года на шоу Pride — российский боец победил техническим нокаутом, поединок продлился 26 секунд.

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Илья Андреев все материалы автора
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