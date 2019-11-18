Федор Емельяненко: «Даже Bellator пока не знает, с кем я буду драться после Рэмпейджа»

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал о будущем, после боя с Квинтоном «Рэмпейджем» Джексоном, который состоится в Японии 29 декабря.

— Хороший вопрос, но я пока не могу на него ответить. У меня есть бой с Рэмпейджем, я к нему готовлюсь, а что будет дальше, не знаю. Думаю, даже Bellator пока не знает, с кем я буду драться после этого, — сказал Емельяненко. (Михаил Потапов)