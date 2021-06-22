Российский боец ММА Мовсар Евлоев объяснил, почему бросил вызов Яиру Родригесу, и согласился с Забитом Магомедшариповым, что мексиканец будет избегать этого боя.

«Скорее всего, так и будет. Потому что, как мы знаем, Яир ищет себе в оппоненты только боксеров, ударников, — сказал Евлоев журналистам на турнире EFC 37. — Надо было ему в бокс податься. А так это хороший шанс. И я счел нужным воспользоваться этим моментом, когда узнал, что Холлоуэй травмировался. Можно сказать, я мечтаю, чтобы этот бой [с Родригесом] сделали. Это легкие деньги».

«У меня есть четыре недели. И я без травм. Я готов, вес в норме, — продолжил Евлоев. — Думаю, я смог бы выйти даже на недельном уведомлении. Недели мне хватит, чтобы сделать вес. Риск? Риск есть, даже когда ты за год знаешь, кто твой соперник. Риск есть на тренировках, на дорогах. Он есть всегда и везде. Таков наш спорт — приходится рисковать. Мне кажется, соперник [Родригес] - более чем подходящий. Отказаться выйти против него — себя не уважать».

Свой последний бой Евлоев провел в ночь на 13 июня в Лас-Вегасе, где он победил канадца Хакима Даводу единогласным решением судей. Всего на его счету 5 побед в UFC.