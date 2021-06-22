Бой Рустама Керимова и Жубилеу на турнире ACA 127 перенесен

Бой экс-чемпиона АСА Рустама Керимова и Даниэля Де Альмейда по прозвищу «Жубилеу» на турнире АСА 127 перенесен из-за травмы россиянина.

«Боюсь, что 28 августа наш с Жубилеу бой не состоится — произошла небольшая травма, ушиб ноги. Я уже сделал снимки: врачи говорят, что перелома и разрыва связок нет.

Это просто ушиб мягких тканей, займет где-то 10 дней реабилитации. Конечно, мог бы выйти и с такой ногой, но я так не делаю: если выхожу в октагон, то только в стопроцентной форме. Со мной такое впервые — никогда не просил о переносе боя, всегда выходил вовремя и полностью готовым. Но это часть игры.

Я уже позвонил руководству лиги и попросил перенести мой бой на месяц. 4 октября в Грозном пройдет турнир, в день рождения Рамзана Ахматовича — думаю, мне найдут место в этом карде», — приводит слова Керимова Metaratings.ru

Последний бой Керимова состоялся в декабре 2019 года. Техническим нокаутом в первом раунде он победил бразильца Франсиско Де Лимы в рамках турнира ACA 103.