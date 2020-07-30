«Это был хороший дуэт». Исмаилов пожелал Емельяненко выздоровления

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал в Instagram видео с участием Александра Емельяненко. В ролике Емельяненко предстал в роли оперного певца.

— Это был хороший дуэт. Александру скорейшего восстановления, — подписал пост Исмаилов.

Бой между Исмаиловым и Емельяненко состоялся 24 июля в Сочи. Поединок завершился техническим нокаутом Емельяненко в третьем раунде. Впоследствии у него был диагностирован перелом носа.