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«Это был хороший дуэт». Исмаилов пожелал Емельяненко выздоровления

20:28
Магомед Исмаилов. Фото Instagram.
Магомед Исмаилов. Фото Instagram.
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал в Instagram видео с участием Александра Емельяненко. В ролике Емельяненко предстал в роли оперного певца.

— Это был хороший дуэт. Александру скорейшего восстановления, — подписал пост Исмаилов.

Бой между Исмаиловым и Емельяненко состоялся 24 июля в Сочи. Поединок завершился техническим нокаутом Емельяненко в третьем раунде. Впоследствии у него был диагностирован перелом носа.

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