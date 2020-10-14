Российский боец ММА Александр Емельяненко считает, что экс-полузащитник сборной России Роман Широков поступил глупо. Ранее бывший футболист ударил судью во время любительского турнира.

«В чем причина такой агрессии? В глупости, — цитирует Емельяненко Vseprosport.ru. — - Широков не должен пальцы гнуть. Есть мяч — вот и пинай его ногами. При чем здесь судья? Найди достойного соперника и подерись с ним. Хоть прямо на поле.

Справедливы ли подписка о невыезде и грозящее уголовное дело? Нет. Спортивные нарушения должны решать спортивные организации. Все ведь живы. К тому же, все мужчины, все достойные. Вот выйду я сейчас в магазин за хлебом — и меня побьют. Не буду же я писать заявление, что меня избили три дворника. Вопрос должен решаться внутри коллектива.

Это ведь не первый подобный случай в нашем футболе. Все можно ограничить правилами, прописать там. И неважно, любительский ли турнир».