«Если вам кажется, что крупные гонорары придут позже, то вы ошибаетесь». Джон Джонс указал на несправедливость в UFC

Неоспоримый чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс вновь посетовал на то, что компания недоплачивала ему большие суммы на протяжении многих лет.

— Когда я был на пике, UFC не платили мне, объясняя это тем, что я не звезда, — написал Джонс в Twitter. — Меня заставили радоваться новой машине, а сами делали десятки миллионов, пока я этого не осознавал.

Я даже не прошу вернуть мне деньги за то, что меня обирали весь мой третий десяток. Просто хотел, чтобы в дальнейшем ко мне относились справедливо. Мой совет молодым бойцам, если вы сейчас в центре внимания, — получайте деньги за свои выступления. Пока UFC строит ваш бренд, вы строите их. Если вам кажется, что крупные гонорары придут позже, то вы ошибаетесь.