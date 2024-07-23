Ермеков заявил, что хотел бы провести реванш с Минеевым

Казахстанский боец ММА Даурен Ермеков рассказал, что заключил контракт с промоушеном «Наше дело».

«Да, подписал контракт с «Нашим делом». Пока на три боя. Первый должен состояться вот в августе. С весом, думаю, проблем не будет уже. Конечно, смогу его нормализовать. Никогда таких проблем не было», — цитирует Ермекова Legalbet.kz.

Также боец ответил на вопрос о возможном поединке против россиянина Владимира Минеева.

«Видел ли поединок Владимира Минеева с Магомедом Исмаиловым и надеюсь ли еще на реванш с первым из них? Да, видел бой. Реванша, конечно, хочу. Но планы его не знаю. Сейчас медийность решает», — добавил он.

В сентябре 2020 года Ермеков проиграл Минееву на турнире GFC 28. Всего на счету казахстанского бойца 17 побед и 5 поражений в ММА.