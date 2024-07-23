Боец Top Dog Шишков: «Моя травма усугубилась во время поединка с Исаевым»

Российский кулачный боец, выступающий в компании Top Dog, Евгений «Шиша» Шишков прокомментировал итоги третьего боя с Исой «Тандовским» Исаевым.

«За этот бой я ставлю себе оценку три. Мог лучше, мог все сделать иначе. Напряженность этого боя зашкаливала. Какие-то эмоциональные составляющие меня подвели, а моя травма усугубилась именно в бою. Стопроцентный потенциал я не смог раскрыть, потому что у меня было растяжение свода стопы. Для боксера это самая пагубная травма. Все толчковые входы-выходы у правши идут с правой ноги. На морально-волевых и мужских качествах мы сделали все по красоте», — сказал Шишков Vprognoze.

20 июля на турнире Top Dog 30 в Уфе российские кулачные бойцы Евгений «Шиша» Шишков и Иса «Тандовский» Исаев свели вничью свой третий поединок в полусреднем весе. Ранее каждый из бойцов одержал по одной победе в противостоянии.