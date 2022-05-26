Энтони Смит рассказал, почему уверен в победе над Магомедом Анкалаевым

33-летний американский боец Энтони Смит (33-16) заявил, что с первых минут боя с 29-летним россиянином Магомедом Анкалаевым (17-1) пойдет вперед и будет выкладываться по максимуму.

«Он очень хитер, и благодаря этому он побеждает, — сказал Смит на подкасте Майкла Биспинга. — У него очень мало дыр в игре, но они все же есть. Мне нравится, что наш бой будет в формате трех раундов, потому что я с самого старта нажму на газ и пойду вперед. Вряд ли в этом дивизионе есть парень, который способен победить меня в трехраундовом противостоянии. Когда мне не нужно переживать о своем бензобаке, то я выигрываю у любого. Я готов работать все 15 минут на пределе своих возможностей.

Хотелось бы посмотреть, как он будет работать со мной в партере. Все только и говорят, насколько он крутой борец, но я никогда не видел в его исполнении болевых приемов. Я в курсе, что он выбрасывает очень много ударов ногами и руками, но я справлюсь с этим».

Бой Смита и Анкалаева состоится 30 июля на UFC 277 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Смит идет на серии из трех побед. В прошлом поединке он одолел в первом раунде сабмишном Райана Спанна (19-7) 18 сентября 2021 года на UFC Fight Night 192 в Лас-Вегасе, США.

Анкалаев занимает 4-ю строчку рейтинга UFC в полутяжелом весе. В последнем бою Анкалаев победил Тиаго Сантоса (22-10) единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46) 13 марта на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе, США.