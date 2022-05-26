Оливейра считает, что Макгрегор избегает боя с ним: «Конор убежал, он в шоке»

Оливейра объяснил, почему бывший чемпион UFC в двух весах не хочет драться с ним

Экс-чемпион UFC в легком весе бразилец Чарльз Оливейра объяснил, почему бывший чемпион UFC в двух весах не хочет драться с ним.

«Я думаю, когда мы на серии поражений, мы должны много думать о том, кто будет нашим следующим соперником, верно? Считаю, что в течение некоторого времени он много думал о том, что я — проблема для целого дивизиона, что я — проблема для него. И я думаю, что ответ уже дан, не так ли? Он убежал, он в шоке от того, что могло бы случиться в нашем бою», — сказал Оливейра в интервью Canal Encarada (на английский язык перевел ютуб-канал Brazilian MMA Legends).

После победы удушающим приемом над Джастином Гэтжи на турнире UFC 274 Оливейра вызвал на бой Макгрегора.

На счету Оливейры 33 победы, 8 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся, у Макгрегора — 22 победы и 6 поражений.