Доминик Круз хочет подраться с Петром Яном

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз (24-3) заявил, что идеальным для него раскладом до конца года было бы провести бой против бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна (16-3).

«Я хочу провести поединок против Петра Яна. Было бы неплохо подраться с ним три раунда на заполненной фанатами арене», — сказал Круз в интервью The MMA Hour.

Круз идет на серии из двух побед. В последнем поединке он выиграл Педро Муньоса (19-7) единогласным решением судей 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, Невада.

Ян в прошлом бою проиграл Алджамейну Стерлингу (21-3) раздельным решением судей 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.