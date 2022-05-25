Энтони Смит рассказал, как Билзерян и Серроне прогнали его мать перед его титульным боем

Бывший претендент на пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе Энтони Смит (36-16) заявил, что перед его боем с Джоном Джонсом (26-1) 2 марта 2019 года на UFC 235 венчурный капиталист Дэн Билзерян и боец UFC Дональд Серроне (36-16), будучи пьяными, прогнали его семью с первых мест на арене.

«Расскажу историю, когда я дрался с Джоном Джонсом, — сказал Смит на подкасте Майкла Биспинга. — Когда боец дерется в титульном поединке, лига выделяет ему много билетов для членов его семьи. Так вот значит... на первых местах сидят моя мама, жена, мама моего менеджера. Когда Джон Джонс входит в клетку, Дэн Билзерян и еще один боец... Дональд Серроне приходят на арену и хотят посмотреть наш бой. Они были в стельку. Так вот они подходят к моей семье и говорят, что это их места. Моя мама знать не знает этого Билзеряна, но она уверена, что это ее места и что ее сын вот-вот будет драться за титул чемпиона мира. Билзерян и Серроне буквально прогнали мою семью со своих мест, пока я настраивался на бой с Джонсом. Я, бл***, был просто в ярости! Если бы я тогда встретил Билзеряна, я бы, бл***, оторвал ему голову».

Смит добавил, что на этом история не заканчивается. По его словам, Билзерян весь бой смотрел порно на телефоне.

«Дэн сидел рядом с моей мамой, и во время боя он смотрел порно на телефоне, — отметил Смит. — Моей маме было очень некомфортно, потому что она старенькая, скромная леди. Очень застенчивая. Находиться там для нее было большим испытанием».

Смит проиграл Джонсу единогласным решением судей 2 марта 2019 года на UFC 235 в Лас-Вегасе, США.