Папин: «Бой с охранником Моргенштерна? Легко. Хоть сейчас»

Российский боксер Алексей Папин открыт к противостоянию с начальником службы безопасности Моргенштерна* Азизом Нуриллаевым.

Ранее стало известно, что Нуриллаев хочет ворваться в индустрию боев. В качестве площадки для проведения первого боя охранник рэпера выбрал лигу AMC Fight Nights.

«Бой с охранником Моргенштерна? Вообще без проблем. Легко, — сказал Папин «СЭ». — Хоть сейчас выйду. Мне просто неприятен этот тип (Моргенштерн — Прим. «СЭ») и те люди, которые поддерживают его. Если они хотят, то пускай делают предложение. Вообще легко подерусь. Самое главное, чтобы это не шло вразрез с моими планами завоевания титула».

В главном событии турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия», который состоится 27 мая в Омске, Папин встретится с Диланом Прашовичем.

Трансляция боя будет доступна телеканале РЕН ТВ.

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