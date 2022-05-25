Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:53

Папин: «Бой с охранником Моргенштерна? Легко. Хоть сейчас»

Папин рассказал, готов ли подраться с охранником Моргенштерна
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский боксер Алексей Папин открыт к противостоянию с начальником службы безопасности Моргенштерна* Азизом Нуриллаевым.

Ранее стало известно, что Нуриллаев хочет ворваться в индустрию боев. В качестве площадки для проведения первого боя охранник рэпера выбрал лигу AMC Fight Nights.

«Бой с охранником Моргенштерна? Вообще без проблем. Легко, — сказал Папин «СЭ». — Хоть сейчас выйду. Мне просто неприятен этот тип (Моргенштерн — Прим. «СЭ») и те люди, которые поддерживают его. Если они хотят, то пускай делают предложение. Вообще легко подерусь. Самое главное, чтобы это не шло вразрез с моими планами завоевания титула».

В главном событии турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия», который состоится 27 мая в Омске, Папин встретится с Диланом Прашовичем.

Трансляция боя будет доступна телеканале РЕН ТВ.

* Включен в реестр СМИ-иноагентов.

ММА
0
Читайте также
Что будет с организмом, если есть нектарин каждый день
Финал Кубка России по футболу 2022 «Спартак» - «Динамо». Расклады, прогнозы, путь к финалу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боксер Папин заявил, что готов побить в ринге Сардарова и Моргенштерна бесплатно

Энтони Смит рассказал, как Билзерян и Серроне прогнали его мать перед его титульным боем
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости