Артем Тарасов объявил о проведении боя-реванша с Вячеславом Дациком

Блогер Артем Тарасов сообщил «СЭ» о подписании контракта на бой с Вячеславом Дациком. Поединок пройдет по правилам бокса.

«У нас уже подписан контракт, — сказал Тарасов. — В конце октября — начале ноября меня ждет большой реванш с Дациком. Так получилось, что первый большой бой в поп-ММА — этой мой бой с Дациком. Я обещал ему дать реванш еще на «Битве за Хайп». Сейчас мы хотим сделать громкий бой с Дациком по боксу».

В пятницу на боксерском турнире Бойцовского клуба РЕН ТВ Тарасов проиграл по очкам Тайсону Дижону, а Дацик победил Данияла Эльбаева.

«Я посмотрел на форму Дацика, и стало чуть страшно. Но контракт уже подписан, что делать», — отметил Тарасов.

Первый бой между Тарасовым и Дациком — по правилам ММА — состоялся в апреле 2019 года. Тогда Тарасов победил из-за дисквалификации Дацика. Разница в весе между составляла порядка 70 кг. Сейчас Тарасов весит 80 кг, а Дацик — 120 кг.