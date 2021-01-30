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Енджейчик может провести поединок против Янь Сяонань

30 января 2021, 23:33
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Польская боец ММА Йоанна Енджейчик, возможно, проведет поединок с китаянкой Янь Сяонань, сообщает Dama de Ferro MMA.

Указано, что бой может пройти 17 или 24 апреля. Обе спортсменки выступают в женском минимальном весе.

33-летняя Енджейчик одержала 16 побед в ММА при четырех поражениях. Свой последний поединок она проиграла другой китаянке Чжан Вэйли. 31-летняя Сяонань победила 13 раз и один раз уступила, один бой был признан несостоявшимся.

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