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Емельяненко считает, что ни в чем не уступает Минееву

13:40
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Российский боец ММА Александр Емельяненко оценил бойцовские навыки Владимира Минеева. Ранее Емельяненко заявил, что уже договорился о поединке с Минеевым по правилам бокса.

«Минеев очень хороший боец, а мне хочется боксировать с лучшими. Думаю, я ни в чем ему не уступаю. А то, что он со мной драться уже не хочет — к Новому году его уговорят», — сказал Емельяненко в интервью «СЭ».

18 сентября Емельяненко подерется с блогером Артемом Тарасов в поп-ММА промоушене «Наше Дело». Как заявил организатор Артур Арутюнян, бойцы сразятся по правилам кулачных боев, но в ММА-перчатках. Регламент поединка: три раунда по две минуты. Емельяненко получит за бой 10 миллионов рублей, а Тарасов — пять миллионов.

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Илья Андреев все материалы автора

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