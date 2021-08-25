Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Бой Анкалаев — Оздемир перенесен на 30 октября

00:18
Магомед Анкалаев. Фото Instagram
Магомед Анкалаев. Фото Instagram
Теги:

Поединок российского бойца UFC Магомеда Анкалаева против швейцарца Волкана Оздемира перенесен на четыре недели, сообщает Bjpenn.

Изначально полутяжеловесы должны были встретиться на турнире 4 сентября, однако теперь бой пройдет 30 октября в Абу-Даби на UFC 267.

В последнем поединке Анкалаев одержал победу над украинцем Никитой Крыловым в со-главном событии UFC Fight Night 186. На счету 28-летнего дагестанца 15 побед и одно поражение.
Оздемир не выходил в октагон более года после того, как проиграл нокаутом во втором раунде Ирже Прохазке на UFC 251. Послужной список 31-летнего швейцарца 15 победи при пяти поражениях.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Карин все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Скандал с украинцами на церемонии открытия Паралимпиады. Что это было?
В США придумали, как снова покарать Россию за допинг. Нас приравняют к мафии
Роналду хочет перейти в «Манчестер Сити»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд