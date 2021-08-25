Поединок российского бойца UFC Магомеда Анкалаева против швейцарца Волкана Оздемира перенесен на четыре недели, сообщает Bjpenn.

Изначально полутяжеловесы должны были встретиться на турнире 4 сентября, однако теперь бой пройдет 30 октября в Абу-Даби на UFC 267.

В последнем поединке Анкалаев одержал победу над украинцем Никитой Крыловым в со-главном событии UFC Fight Night 186. На счету 28-летнего дагестанца 15 побед и одно поражение.

Оздемир не выходил в октагон более года после того, как проиграл нокаутом во втором раунде Ирже Прохазке на UFC 251. Послужной список 31-летнего швейцарца 15 победи при пяти поражениях.