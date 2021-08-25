Российский боец ММА Александр Емельяненко объяснил свою позицию, когда поддержал главу Чечни Рамзана Кадырова насчет того, что экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов является проектом промоушена.

Ранее Емельяненко заявил, что в карьере Нурмагомедова был лишь один серьезный соперник — Конор Макгрегор.

«Я имел в виду, что у Хабиба не было серьезных соперников до Конора. А до этого момента его просто грамотно вел промоутер до чемпионского пояса», — сказал Емельяненко в интервью «СЭ».

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья в ММА. В последний раз он выходил в клетку в июле 2020 года, проиграв техническим нокаутом Магомеду Исмаилову на турнире АСА 107. 18 сентября Емельяненко проведет бой с блогером Артемом Тарасовым в организации «Наше Дело». Поединок пройдет по правилам кулачных боев, но в перчатках для ММА.