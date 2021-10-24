Федор после победы над Джонсоном: «Тим чуть лучше подготовился к Валентину, а мне чуть больше повезло»

Легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко поделился мыслями о победе над американцем Тимоти Джонсоном.

«Показал Валентину, как надо было быстро разобраться с Джонсоном? Нет, ни в коем случае. Наверное, Тимоти чуть лучше подготовился к Валентину, а мне чуть больше повезло», — сказал Емельяненко на пресс-конференции после боя.

Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде в главном событии турнира Bellator 269.

До Емельяненко Джонсон потерпел поражения от Валентина Молдавского судейским решением по итогам пяти раундов.