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Федор после победы над Джонсоном: «Тим чуть лучше подготовился к Валентину, а мне чуть больше повезло»

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Федор Емельяненко. Фото Fight Nights Global 50
Федор Емельяненко. Фото Fight Nights Global 50
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Легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко поделился мыслями о победе над американцем Тимоти Джонсоном.

«Показал Валентину, как надо было быстро разобраться с Джонсоном? Нет, ни в коем случае. Наверное, Тимоти чуть лучше подготовился к Валентину, а мне чуть больше повезло», — сказал Емельяненко на пресс-конференции после боя.

Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде в главном событии турнира Bellator 269.

До Емельяненко Джонсон потерпел поражения от Валентина Молдавского судейским решением по итогам пяти раундов.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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