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Емельяненко предложил Исмаилову провести реванш

22:45
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов. Фото ACA.
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов. Фото ACA.
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову в главном бою вечера на турнире ACA 107 в Сочи.

Бой завершился в третьем раунде победой Исмаилова техническим нокаутом. В третьем раунде лицо Емельяненко было залито кровью, судья остановил бой, чтобы убедиться в способности Александра продолжать бой. После продолжения боя Исмаилов довел дело до досрочной победы.

— Емельяненко сказал после боя: давай сделаем реванш, — сказал Исмаилов.

Теперь на счету Исмаилова 16 побед в карьере в 19 боях, а Емельяненко потерпел 8-е поражение в 37 боях в ММА в карьере. (Илья Андреев)

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