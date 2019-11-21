Емельяненко после поединка с Кокляевым намерен провести еще один бой в 2019-м

Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил «СЭ», что рассчитывает провести в 2019 году еще один бой после поединка со стронгменом Михаилом Кокляевым.

— У вас есть понимание насчет следующего боя после поединка с Кокляевым?

— Пока нет. Но хотелось бы до Нового года еще подраться. Есть несколько предложений, но они под вопросом. Ничего конкретного не поступало.

— Вы были в шорт-листе бойцов, которые могли бы выступить в Гран-при Brave CF 15 ноября. Расскажите, что это за история.

— Должен был там выступить. Они хотели, чтобы я выступил. Но турнир в Бахрейне наложился на мою подготовку к поединку с Кокляевым. Организаторы боя с Кокляевым попросили, чтобы я там не дрался, и все. Контакты у нас (с Brave CF) остались. (Илья Андреев)

Полностью интервью Александра Емельяненко — здесь.