Емельяненко покинул СИЗО после 10 суток ареста за неповиновение полиции

Российский боец ММА Александр Емельяненко покинул ставропольский СИЗО после 10 суток административного ареста за неповиновение полиции, сообщает ТАСС.

Напомним, что спортсмен ранее был арестован на 10 суток за неповиновение сотрудникам полиции после ДТП. 6-го марта Кисловодский городской суд Ставропольского края оставил это решение без изменений. До этого спортсмен обжаловал решение суда, просив заменить его на штраф.

1 марта в Кисловодске Емельяненко, который находился нетрезвым за рулем, задержала полиция. Боец за рулем своего "Мерседеса" припарковался в запрещенном месте, а когда к машине подъехал эвакуатор и машина ДПС, попытался скрыться, объезжая препятствие по тротуару, а затем столкнулся с машиной и уехал.

В отношении Емельяненко были составлены административные материалы по статьям "нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги" и "невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". 2 марта Кисловодский городской суд арестовал Емельяненко на 10 суток за неподчинение требованиям сотрудника полиции.

"Те, кто меня не любит, вы мне тоже на х... не нужны". Месседж Емельяненко