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4 апреля, 19:07

Емельяненко: «Травма. Кресло. Конец?»

Камила Абдурахманова
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Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал эмоциональное обращение к тренеру Арслану Каратаеву.

«Меня знали все. Кто-то уважал, боялся, ненавидел. Я был на вершине, делал ошибки. Я побеждал и падал. И вот я здесь. Травма. Кресло. Конец?

Арслан Каратаев, ты собираешь команду. Ты даешь шанс тем, кто готов рвать. Я хочу место в команде. Мне нужна машина. Я покажу, что бой продолжается. Ответ за тобой», — написал Емельяненко в социальных сетях.

В настоящий момент Емельяненко проходит реабилитацию после травмы. Из-за этого он вынужден использовать кресло-каталку и каждый день выполнять физические упражнения.

В карьере 43-летнего спортсмена 29 побед, 9 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.

Александр Емельяненко
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