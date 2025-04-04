Россиянин Алексей Олейник проведет поединок на голых кулаках с бразильским бойцом Джеронимо Дос Сантосом в рамках турнира BKFC Fight Night в ночь на 5 апреля. Шоу состоится на спортивной арене Dubai Duty Free Tennis Centre в Дубае (ОАЭ). Начало — в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию турнира в прямом эфире можно смотреть на телеканале «Матч Боец». Эфир начнется в 19.30 мск.

Последний бой 47-летнего Олейника состоялся в декабре 2023-го. Тогда на турнире RCC 17 российский боец одержал победу над Фернандо Родригесом-младшим удушающим приемом во втором раунде. 44-летний Сантос в предыдущем поединке в феврале 2024 года проиграл Андре Виейре раздельным решением судей.