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4 апреля, 19:00

Алексей Олейник — Джеронимо дос Сантос: трансляция боя BKFC в прямом эфире

Алексей Олейник проведет поединок на голых кулаках 5 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Алексей Олейник.
Фото Getty Images

Россиянин Алексей Олейник проведет поединок на голых кулаках с бразильским бойцом Джеронимо Дос Сантосом в рамках турнира BKFC Fight Night в ночь на 5 апреля. Шоу состоится на спортивной арене Dubai Duty Free Tennis Centre в Дубае (ОАЭ). Начало — в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию турнира в прямом эфире можно смотреть на телеканале «Матч Боец». Эфир начнется в 19.30 мск.

Последний бой 47-летнего Олейника состоялся в декабре 2023-го. Тогда на турнире RCC 17 российский боец одержал победу над Фернандо Родригесом-младшим удушающим приемом во втором раунде. 44-летний Сантос в предыдущем поединке в феврале 2024 года проиграл Андре Виейре раздельным решением судей.

Алексей Олейник
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