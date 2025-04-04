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4 апреля, 21:24

Олейник на голых кулаках проиграл дос Сантосу нокаутом

Камила Абдурахманова
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На турнире по боям на голых кулаках Bare Knuckle FC 71 в Дубае состоялся дебютный поединок ветерана смешанных единоборств, экс-бойца UFC 47-летнего россиянина Алексея Олейника.

Его противником был не менее опытный 44-летний бразильский боец Джеронимо дос Сантос.

Бой завершился уже на последней минуте первого раунда: Олейник пропустил сильный правый боковой удар в голову и оказался в нокауте.

Последний официальный бой Олейника в ММА прошел в декабре 2023 года. Тогда он победил Фернандо Родригеса, проведя удушающий прием во втором раунде.

Алексей Олейник
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