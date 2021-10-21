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Емельяненко назвал условие, при котором возможен реванш с Орловским

21 октября, 15:41
Федор Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Федор Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Легенда ММА Федор Емельяненко прокомментировал нокаут в бою с Андреем Орловским, а также рассказал, как он относится к выпадам бывшего соперника.

«Это была определенная наработка, по движениям Андрея я понял, что могу попасть по нему этим ударом, — сказал Емельяненко на пресс-конференции Bellator в Москве.

«Как я отношусь к его выпадам? Никак. Мне кажется, все было ясно, был зафиксирован нокаут, а насчет повторного поединка, Андрею тогда нужно будет уйти из UFC и подписать контракт с Bellator», — добавил Федор.

Следующий поединок с участием Федора Емельяненко состоится 23 октября в Москве на турнире Bellator 269. Соперник — американец Тим Джонсон.

Бой Емельяненко — Орловский состоялся в 2009 году в США на турнире Affliction. Победу нокаутом в первом раунде одержал Емельяненко.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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