Емельяненко и Джонсон провели дуэль взглядов перед боем

Легенда ММА Федор Емельяненко и экс-боец UFC американец Тимоти Джонсон встретились лицом к лицу после пресс-конференции, посвященной их бою на Bellator 269.

Емельяненко и Джонсон возглавят турнир Bellator 269, который состоится 23 октября в Москве на «ВТБ Арене».

У 45-летнего Федора Емельяненко в ММА — 39 побед, 6 поражений, и один бой был признан несостоявшимся. В активе 36-летнего Тимоти Джонсона 15 побед и 7 поражений.