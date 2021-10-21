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Емельяненко и Джонсон провели дуэль взглядов перед боем

21 октября, 16:23
Федор Емельяненко и Тимоти Джонсон. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Федор Емельяненко и Тимоти Джонсон. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Легенда ММА Федор Емельяненко и экс-боец UFC американец Тимоти Джонсон встретились лицом к лицу после пресс-конференции, посвященной их бою на Bellator 269.

Емельяненко и Джонсон возглавят турнир Bellator 269, который состоится 23 октября в Москве на «ВТБ Арене».

У 45-летнего Федора Емельяненко в ММА — 39 побед, 6 поражений, и один бой был признан несостоявшимся. В активе 36-летнего Тимоти Джонсона 15 побед и 7 поражений.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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