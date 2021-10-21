Российский легковес Bellator Усман Нурмагомедов высказал свое мнение о Патрике Пиетиле, с которым он сразится на турнире Bellator 269.

«Я дерусь у себя дома, и хотелось бы другого соперника, а они привезли мне какого-то финна. Никакого неуважения к сопернику, я его уважаю, но мы на разных уровнях», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции Bellator.

Турнир Bellator 269 с участием Усмана Нурмагомедова состоится 23 октября на «ВТБ Аене» в Москве. На счету россиянина 13 побед и 0 поражений. У его соперника — 11 побед и 8 поражений.