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Усман Нурмагомедов — о сопернике на Bellator 269 в Москве: «Привезли мне какого-то финна»

21 октября, 15:38
Усман Нурмагомедов. Фото Instagram
Усман Нурмагомедов. Фото Instagram
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Российский легковес Bellator Усман Нурмагомедов высказал свое мнение о Патрике Пиетиле, с которым он сразится на турнире Bellator 269.

«Я дерусь у себя дома, и хотелось бы другого соперника, а они привезли мне какого-то финна. Никакого неуважения к сопернику, я его уважаю, но мы на разных уровнях», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции Bellator.

Турнир Bellator 269 с участием Усмана Нурмагомедова состоится 23 октября на «ВТБ Аене» в Москве. На счету россиянина 13 побед и 0 поражений. У его соперника — 11 побед и 8 поражений.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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