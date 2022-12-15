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Сегодня, 22:48

Емельяненко оказался на 26 килограммов тяжелее Коваленко

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский боец ММА Александр Емельяненко оказался на 26 килограммов тяжелее своего соотечественника Святослава Коваленко на контрольном взвешивании перед поединком на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

На контрольном взвешивании у Емельяненко — 110 килограммов, его оппонент Коваленко весит 83,9.

Емельяненко и Коваленко встретятся 16 декабря в главном бою в заключительной в этом году суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок бойцов покажут в прямом эфире телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».

Источник: https://ren.tv/news/sport/1057145-emelianenko-okazalsia-na-26-kg-tiazhelee-kovalenko
Александр Емельяненко
ММА
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