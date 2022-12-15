Емельяненко оказался на 26 килограммов тяжелее Коваленко

Российский боец ММА Александр Емельяненко оказался на 26 килограммов тяжелее своего соотечественника Святослава Коваленко на контрольном взвешивании перед поединком на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

На контрольном взвешивании у Емельяненко — 110 килограммов, его оппонент Коваленко весит 83,9.

Емельяненко и Коваленко встретятся 16 декабря в главном бою в заключительной в этом году суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок бойцов покажут в прямом эфире телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».