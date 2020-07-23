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Емельяненко и Исмаилов провели дуэль взглядов перед боем

23 июля 2020, 22:37
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Российские бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов провели дуэль взглядов перед поединком, который пройдет в Сочи 24 июля.

Изначально бой должен был пройти в Москве весной, но позже его перенесли из-за пандемии коронавируса. Поединок пройдет без зрителей.

На счету 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в MMA. У 34-летнего Исмаилова — 15 побед, 2 поражения, 1 ничья.

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