Емельяненко и Исмаилов провели дуэль взглядов перед боем

Российские бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов провели дуэль взглядов перед поединком, который пройдет в Сочи 24 июля.

Изначально бой должен был пройти в Москве весной, но позже его перенесли из-за пандемии коронавируса. Поединок пройдет без зрителей.

На счету 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в MMA. У 34-летнего Исмаилова — 15 побед, 2 поражения, 1 ничья.