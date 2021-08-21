Емельяненко: «Харитонов в первом раунде против Конго ничего не показал»

Российский боец ММА Александр Емельяненко высказался о выступлении соотечественника Сергея Харитонова в бою против француза Чейка Конго на турнире Bellator 265.

«В первом раунде Харитонов ничего не показал, — сказал Емельяненко «СЭ». — Ни выносливости, ни функционалки — вот он и сдох. Первый раунд ничего не показывает. Если бы он три раунда перетерпел и выиграл, то это другое дело, а один раунд ничего не показывает. В первом раунде он свежий, потом топливо заканчивается — сдыхает, язык на плечо, и ждет момента, когда бы постучать».

В ночь на 21 августа в США 46-летний Конго победил 41-летнего россиянина Харитонова удушающим приемом в конце второго раунда.