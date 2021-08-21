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Макгрегор — Нурмагомедову: «Ты наложил в штаны перед Серроне»

21:54
Хабиб Нурмагомедов (слева) и Конор Макгрегор. Фото USA Today Sports
Хабиб Нурмагомедов (слева) и Конор Макгрегор. Фото USA Today Sports
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Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор обрушился с новой порцией критики на экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Парень все еще говорит? Еще ода пресс-конференция. Ты наложил в штаны перед Серроне. Три раза бегал от него. Твой отец, упокой Господи его душу, не мог поверить своим глазам, как я разделал Серроне. А ты проявляешь неуважение сначала к Серроне, а теперь к Альдо? Ты просто сбегал. Закрой рот.

Еще одна пресс-конференция? Для чего? Ты ничего не делаешь. У тебя никогда не хватало мужества выйти против Серроне. Ты бегал от него, а теперь говоришь, как сучка. Альдо в сто раз круче тебя», — написал Конор в Twitter.

18 августа в Москве прошла пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова. Во время нее он упомянул и Конора.

«Посмотрите на Конора. Он же дрался с Серроне. Выглядел как лев. Вышел драться с нормальными и выглядел как испуганная курица. Топ-соперники показывают, чего ты стоишь. Бой с Серроне не покажет уровень», — заявил Нурмагомедов.

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Иван Шитик все материалы автора

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