Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на новость о сломанном пальце соотечественника Сергея Харитонова в бою с французским ветераном Чейком Конго на турнире Bellator.

«Я не в курсе, что он там сломал. Да говорить может все что угодно, — сказал Емельяненко «СЭ». — Дело в том, что он не в ударной технике проиграл, а проиграл удушающим. Палец тут ни при чем!».

«Такая версия Харитонова ничего не смогла бы сделать. Его время прошло. Будет на ринг выходить для заработка денег. Он уже боев хороших, зрелищных показывать не будет».

41-летний Харитонов и 46-летний Конго встретились на турнире Bellator 265, который завершился в ночь на 21 августа в США. Победу удушающим приемом сзади на последней секунде второго раунда одержал Конго.

Теперь на счету Харитонова 30 побед, 8 поражений 2 несостоявшихся боя. У Конго — 31 победа, 11 поражений, 2 ничьи и 1 несостоявшийся бой.