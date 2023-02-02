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Сегодня, 19:11

Чемпион Hardcore Fighting Калмыков спрогнозировал победу Романкевича над Кавалари

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский боец и Чемпион Hardcore Fighting Мухамед «Киборг» Калмыков поделился ожиданиями от боя белоруса Петра Романкевича и бразильца Сауло Кавалари на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

«Я за Романкевича, конечно, за нашего. В стойке хорош, он же как-никак таец, у него в запасе есть еще порох в пороховнице, как говорится, может удивить. Я думаю, Романкевич затащит во втором раунде», — приводит слова Калмыкова РЕН ТВ.

Встреча между спортсменами пройдет 17 февраля по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» и станет главным событием бойцовского вечера.

32-летний белорус провел 6 боев в ММА, четыре из них выиграл и в двух потерпел поражение.

33-летний бразилец принял участие в 3 боях, где два раза одержал победу и один раз проиграл.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1071701-romankevich-zatashchit-kavalari-vo-vtorom-raunde
ММА
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