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Сегодня, 06:50

Емельяненко — Бейдер, бой стартовал: смотреть трансляцию прямо сейчас

Иван Торопцев
Корреспондент
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Федор Емельяненко (справа) и Райан Бейдер (слева).
Фото Global Look Press

В Инглвуде (штат Калифорния, США) стартовал главный бой турнира Bellator 290 между россиянином Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.

Победитель поединка станет чемпионом Bellator в тяжелом весе.

Емельяненко и Бейдер уже встречались 26 января 2019 года, тогда американец нокаутировал россиянина на 35-й секунде первого раунда в финале «Гран-при» тяжеловесов Bellator.

У 39-летнего Бейдера 30 побед и 7 поражений, на счету 46-летнего Емельяненко — 40 побед и 6 поражений. Поединок с Бейдером станет для Емельяненко последним в профессиональной карьере в MMA.

Официально турнир Bellator 290 в России не показывают. Международная трансляция вечера проходит на сервисе Showtime. Текстовая онлайн-трансляция доступна на сайте «СЭ».

Федор Емельяненко&nbsp;&mdash; Райан Бейдер. Емельяненко — Бейдер: последний бой Федора прямо сейчас. Онлайн-трансляция поединка

Bellator (Беллатор)
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
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