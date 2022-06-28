Марлон Вера обещает нокаутировать Доминика Круза

Эквадорский боец легчайшего веса Марлон Вера (19-7) отметил, что в следующем поединке против бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Доминика Круза (24-3) будет искать возможность его нокаутировать.

«Думаю, я уничтожу Круза. Не знаю, в каком раунде, но какая разница? Он упадет, а я пойду вперед, — приводит слова Круза MMA Junkie. — В топ-5 дивизиона находятся отличные бойцы. Тот, кто одержит наиболее яркую победу, получит шанс подраться за титул. Я снесу Доминику голову, надеру ему задницу».

Вера и Круз подерутся 13 августа на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США.

Вера находится на пятой строчке рейтинга UFC в легчайшем весе и идет на серии из трех побед. В последнем бою он победил Роба Фонта (19-6) единогласным решением судей 30 апреля на UFC on ESPN 35 в Лас-Вегасе, США.

Круз расположился на восьмой строчке рейтинга легчайшего веса UFC и идет на серии из двух побед. В последнем поединке он выиграл Педро Муньоса (19-7) единогласным решением судей 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, Невада.