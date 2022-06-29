Макгрегор назвал Масвидаля неудачником

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор ответил на оскорбления Хорхе Масвидаля. Ранее он заявил, что молчание ирландца о потенциальном бое говорит о многом для него.

«Оскорбить маму? Какой же ты неудачник, приятель. Мы с твоей мамой ладим», — приводит MMA Fighting слова МакГрегора в ответ на высказывания Масвидаля.

Масвидаль (35-16) в последнем бою проиграл Колби Ковингтону единогласным решением судей 6 марта. Макгрегор (22-6) в своем последнем поединке потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде боя с Дастином Порье 10 июля 2021 года.

По словам президента UFC Даны Уайта , Макгрегор вернется в строй к концу 2022 или началу 2023 года. Сейчас спортсмен восстанавливается от перелома.