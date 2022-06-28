Макс Холлоуэй может подняться в легкий вес: «Там есть интересные бои»

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй (23-6) признался, что думает о переходе в легкий вес, потому что там есть для него громкие поединки.

«Не могу дождаться, когда выйдут в октагон, — сказал гаваец в интервью The MMA Hour. — Я буду искать возможность прикончить Волкановски. Буду драться так, как будто это мой первый и, возможно, последний бой. Я провел с Волкановски 10 раундов. Чувствую себя уверенным и, как я уже говорил, в третьем бою я выйду победителем.

Посмотрим. Возможно, я поднимусь в легкий вес. Никогда не говори «никогда». Там есть интересные бои, особенно с Чарльзом Оливейрой. Посмотрим, что будет. Сперва я должен победить Волкановски".

Холлоуэй следующий бой проведет против чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски (23-1) 3 июля на UFC 276 в Лас-Вегасе, США.