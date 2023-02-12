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Сегодня, 14:40

Джессика Андраде заменит Тайлу Сантос в бою с Эрин Бланчфилд

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Тайла Сантос (19-2) не сможет выступить против 10-го номера Эрин Бланчфилд (10-1) на UFC Fight Night 219, который состоится 18 февраля, сообщает MMAJunkie. Бразильянку заменит ее соотечественница, боец соломенного веса Джессика Андраде (24-9).

Андраде в прошлом бою победила Лорен Мерфи (16-6) единогласным решением судей на UFC 283. Турнир прошел 21 января в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Бланчфилд провела в UFC четыре боя, и все выиграла. В прошлом поединка она одолела Молли Маккэнн (13-5) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 в Нью-Йорке, США.
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