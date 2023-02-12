Джессика Андраде заменит Тайлу Сантос в бою с Эрин Бланчфилд

Первый номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Тайла Сантос (19-2) не сможет выступить против 10-го номера Эрин Бланчфилд (10-1) на UFC Fight Night 219, который состоится 18 февраля, сообщает MMAJunkie. Бразильянку заменит ее соотечественница, боец соломенного веса Джессика Андраде (24-9).

Андраде в прошлом бою победила Лорен Мерфи (16-6) единогласным решением судей на UFC 283. Турнир прошел 21 января в Рио-де-Жанейро, Бразилия.