Андерсон Сильва: «Веду переговоры о своем последнем бое по MMA»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Сильва (34-11) подтвердил, что проведет последний бой по MMA в Японии.

«У нас есть предложение, и мы ведем переговоры с Японией. Там определенно будет что-то крутое для фанатов, — сказал Сильва Sherdog. — Я не могу раскрывать секреты. Но мы на самом деле ведем переговоры — это будет мой последний бой по MMA в Японии. Для меня это много значит. Именно там я начал свою международную карьеру, там я завоевал свой первый титул чемпиона мира, в лиге Shooto».

Сильва завоевал титул в лиге Shooto в 2001 году, когда победил японца Хаято Сакураи (38-13) единогласным решением судей.