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Франсис Нганну ответил Дане Уайту после слов о том, что он избегал бой с Джоном Джонсом

Руслан Минаев
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну ответил на вопрос о срыве поединка с Джоном Джонсом.

Ранее глава организации Дана Уайт заявил, что Нганну не хотел драться с Джонсом.

«Слушайте, я хотел подраться с Джонсом. Более того, я и был инициатором этого поединка. Эта идея появилась у меня больше двух лет назад.

Но где все это время был Джон Джонс? Никто не знает. Думаю, это он не хотел драться со мной, а Дана Уайт не хотел заниматься организацией этого поединка», — приводит слова бойца портал BJ Penn.

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.

 

Дана Уайт
Джон Джонс
Франсис Нганну
UFC
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