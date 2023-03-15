Махачев хочет реванш с Волкановски: «Я могу его финишировать»

Чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1) не против провести реванш с чемпионом полулегкого дивизиона Александром Волкановски (25-2), потому что остался недоволен тем, что ему не удалось финишировать австралийца.

«Я всегда доминирую над своим соперником. Я хотел его прикончить, понимаете, и я знаю, что могу это сделать. И если он выиграет [следующий бой], а я выиграю свой следующий, то почему бы нам не встретиться вновь? Если люди хотят, мы можем провести реванш», — сказал Махачев в подкасте Weighing In.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.