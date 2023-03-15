Дацик — о бое против Джонсона: «Как на улице научили, так и будем бить»

Российский боец ММА Вячеслав Дацик поделился ожиданиями от поединка против американца Кевина Джонсона.

«Я ему не советую приезжать в Ленинград и где-нибудь вечерком, темной ночью пройтись по проспекту Ветеранов. Там у него точно гонорары изымут. Как на улице научили, так и будем бить», — приводит слова Дацика РЕН ТВ.

Поединок Дацика и Джонсона в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет на арене «Динамо» в Москве 31 марта.