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Сегодня, 18:43

Дацик — о бое против Джонсона: «Как на улице научили, так и будем бить»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский боец ММА Вячеслав Дацик поделился ожиданиями от поединка против американца Кевина Джонсона.

«Я ему не советую приезжать в Ленинград и где-нибудь вечерком, темной ночью пройтись по проспекту Ветеранов. Там у него точно гонорары изымут. Как на улице научили, так и будем бить», — приводит слова Дацика РЕН ТВ.

Поединок Дацика и Джонсона в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет на арене «Динамо» в Москве 31 марта.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1084881-datsik-predostereg-dzhonsona-ot-progulok-po-nochnym-pereulkam
Вячеслав Дацик
ММА
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