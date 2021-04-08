Экс-чемпион UFC Джонсон проиграл нокаутом Мораесу в поединке за пояс ONE FC
09:28
Чемпион ONE Championship в наилегчайшем весе Адриано Мораес нокаутировал экс-чемпиона UFC Деметриуса Джонсона. Таким образом, он стал первым бойцом, которому удалось нанести досрочное поражение «Могучему Мышонку».
Поединок проходил в Сингапуре в ночь на 8 апреля 2021 года в главном событии ONE on TNT 1. Рефери остановил бой в середине второго раунда, когда Мораес отправил оппонента на канвас ударом справа, после которого в партере последовал удар коленом в голову и добивание. В отличие от UFC, в промоушене ONE Championship подобные удары разрешены.
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