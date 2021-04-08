Масвидаль вспомнил, как нокаутировал Ковингтона в спарринге ударом в корпус

Претендент на пояс UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль в ходе беседы с Ариэлем Хельвани для ESPN вспомнил спарринги с бывшим другом и партнером по зале Колби Ковингтоном.

Хорхе Масвидаль: «Я как-то отодрал его в спарринге. Работал по корпусу, хорошо попал. Он рухнул, снял перчатки и хотел убежать в раздевалку, как с Усманом. Его тренеры начали уговаривать его: «Колби, останься, тренировка идет»»

Ариэль Хельвани: «Понимаю. И мой последний вопрос на сегодня...»

Хорхе Масвидаль: «...Ариэль, Ариэль, подожди. Сделай мне одолжение — в следующий раз, когда пересечешься с этим трусом, с этим хрупким, посмотри ему в глаза и скажи: «Масвидаль сказал, что он ваш Папочка. Это правда?». Скажи и посмотри на его реакцию. Он знает, что в этом контексте значит Папочка»

Ариэль Хельвани: «Это вы сейчас о ком говорите?»

Хорхе Масвидаль: «О хрупком. Которого — хрясь — и он сбежал из клетки со сломанной челюстью. Скажи ему, что я его Папочка. Это слово уходит в тему гораздо более глубокую, чем кто кого побил в спаррингах. Он знает»

Ариэль Хельвани: «Последний вопрос на сегодня. Как вы победите 24 апреля?»

Хорхе Масвидаль: «Насилием. Насилием. В этом спорте, чтобы выделиться, ты должен сеять насилие. В баскетболе тебе нужно набросать 50 очков за игру, а здесь оставить соперника в состоянии, приближенном к смерти настолько близко, насколько это возможно».

24 апреля Масвидаль подерется с Усманом за пояс в полусреднем весе в главном событии вечера UFC 261.