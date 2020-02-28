Экс-чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор силен, как боец ММА, но очень слаб, как боксер. Такое мнение в интервью «СЭ» высказал бывший чемпион мира по версии WBA украинец Вячеслав Сенченко.

В январе литовский боец ММА Артемий Ситенков рассказал «СЭ», что в 2017 году предлагал Сенченко в качестве спарринг-партнера для Макгрегора, когда тот готовился к боксерскому поединку с Флойдом Мейвезером.

— Правда, что вы могли стать его спарринг-партнером, когда он готовился к Мейвезеру? — вопрос 42-летнему Сенченко.

— Ну как-то было, что мне написали на эту тему. Я сказал: без проблем, пусть приглашает меня, я приеду. Я уверен, что я не только приеду, но его еще и прибью на спаррингах! Уровень бокса Макгрегора, мягко говоря, никакой. Честно. Взять любого боксера, того же Чухаджана или Воробьева, да они его просто разорвут. Мы берем именно бокс, а не ММА. Они его просто порвут.

— То есть вы сами с командой Макгрегора не общались?

— Нет. Это кто-то со стороны написал. Все осталось на уровне разговоров. А поехал бы я? Я говорю — да, поехал бы. С чего бы не поехать. Вызывайте, и я поеду.

— Как вам Макгрегор как боец и как личность? Учитывая, что вы трэш-ток не любите.

— Как боец он крутой, конечно. У него и титулов-то сколько. В своей сфере, в ММА, он крутой, один из лучших в мире. Но я не люблю когда люди лезут не в свое дело. Тот же Хабиб, я считаю, очень классный боец. Но когда речь идет о том, чтобы пойти в бокс, с Флойдом побоксировать, то лучше не надо. Заработать хочется, но там шансов ноль. Даже против среднего боксера их ноль.

— Кто у вас популярнее: Конор или Хабиб?

— Даже не знаю! Тут мнения людей разделятся, но думаю, Хабиб больше все-таки. Потому что он же с Украиной связан как-то. Его тут знают, уважают, да и чувак он вроде нормальный, не болтает лишнего. У Макгрегора, наверное, тут меньше поклонников, хотя он тоже интересный персонаж. (Михаил Потапов)

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