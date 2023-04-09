Артем Левин: «Адесанья красавчик, но это был лаки-панч»

Экс-чемпион Glory в среднем весе Артем Левин считает, что чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) победил Алекса Перейру (7-2) лаки-панчем.

«На самом деле во втором раунде мне показалось, что этот удар — это просто лаки-панч. Это классный лаки-панч. Адесанья красавчик, но это лаки-панч. Из защиты он попал, продлил свою атаку и добил. В этом плане не может быть никаких претензий, но по картинке, без счета очков, Перейра мне нравился больше. Он больше давил», — сказал Левин в интервью «СЭ».

Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.