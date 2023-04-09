Адесанья получил денежный бонус за победу над Перейрой на UFC 287

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) благодаря зрелищной победе над Алексом Перейрой (7-2) на UFC 287 получил денежный бонус в размере 50 тысяч долларов в рамках «Выступления вечера».

Также бонуса за «Выступление вечера» удостоился Роб Фонт (20-6), одолевший Эдриана Янеза (16-4) техническим нокаутом в первом раунде. Бонус в размере 50 тысяч долларов за «Бой вечера» получили Кевин Гастелум (18-8) и Крис Кертис (30-10).

UFC 287 состоялся 8 апреля в Майами, США.